При пожаре в Новой Москве погибла Галина Говорухина

При пожаре в Новой Москве погибла Галина Говорухина

26.11.2022

Вдова режиссера и депутата ГД Станислава Говорухина скончалась на 75-м году жизни, сообщает ТАСС.