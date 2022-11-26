При пожаре в Новой Москве погибла Галина Говорухина

Вдова режиссера и депутата ГД Станислава Говорухина скончалась на 75-м году жизни, сообщает ТАСС.





Пожар произошел 25 ноября в одном из коттеджей в поселке Лесное Озеро, где проживала женщина. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.





По данным МЧС, вместе с Говорухиной в доме находилась домработница, которая успела выбежать из дома. Почему погибшей этого сделать не удалось, пока не известно. Причины возгорания установят по итогам экспертизы.





Председатель ГД Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с трагической кончиной Говорухиной. Он назвал погибшую доброй и сильной женщиной, отмечает РИА Новости





Галина Говорухина работала монтажером на Одесской киностудии. С 1976 года она была замужем за Говорухиным до его смерти в 2018-м.





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