Авторы слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед» снимут хоррор по «Бэмби»

В основу новой ленты ляжет роман австрийского писателя Феликса Зальтена, сообщил портал Collider.





Фильм под рабочим названием «Бэмби: Пробуждение» поставит Скотт Джеффри. Исполнительным продюсером выступит Рис Фрейк-Уотерфилд, снявший хоррор про Винни-Пуха и Пяточка. Каст пока не сформирован.





По словам авторов, «Бэмби станет злобной машиной для убийства, скрывающейся в дикой местности».





Оригинальный роман 1923 года рассказывает о взрослении детеныша косули, который в переводах и адаптациях превратился в олененка. Первой экранизацией романа стал мультфильм студии «Дисней» 1942 года. Он серьезно отличается от литературного источника, предназначенного для взрослой аудитории и имеющего жестокие сцены.





«Кровь и мед» дебютирует в кинотеатрах США 15 января. По сюжету Кристофер Робин бросил свои игрушки в лесу, оставив без еды. Они выросли в огромных и злых существ, убивающих людей.





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