В Музее Булгакова на Пироговке пройдет выставка к 400-летию Мольера

Фото: В. Станицын в роли Мольера (1936 г.). Фото предоставлено пресс-службой Музея М.А. Булгакова

С 3 декабря по 26 февраля в мемориальной квартире М.А. Булгакова в Москве будет работать проект «Театральный человек. К 400-летию Мольера».Экспозиционное пространство познакомит посетителей с историей создания пьесы «Мольер» («Кабала святош»), эскизами костюмов и декораций Петра Вильямса к постановке 1936 года во МХАТе, а также ее драматической судьбой: один из главных булгаковских спектаклей получил разгромную критику и почти сразу после премьеры был снят с репертуара.Булгаковская «Мольериана» (1929-1936 гг.) раскроется через подлинные документы, фото, эскизы, отрывки из воспоминаний и дневников, личные вещи из собраний музеев и архивов обеих столиц. Экспозицию дополнят портреты Мольеров 1960-1980-х годов в исполнении Олега Ефремова, Сергея Юрского, Виктора Авилова и др., а также костюмы и снимки спектаклей.