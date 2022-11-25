Раскрыта личность Розы Марковны Кляк в шоу «Фантастика»

В последнем выпуске музыкальной программы все участники сняли свои цифровые костюмы и предстали перед жюри. Финал транслировался в эфире Первого канала.





Для завершающего выступления Кляк выбрала трек «Спектакль окончен» из репертуара Полины Гагариной. Она удивила жюри и публику обновленным и ярким образом.





До этого Роза Марковна пела в одном и том же костюме. Больше внимания артистка уделяла сложным вокальным сочинениям и возможностям VR. На протяжении всего сезона она получала высокие оценки и удивляла судей чем-то новым.





По словам жюри, артистка осталась для них тайной. Дмитрий Маликов предположил, что за аватаром могли скрываться Лолита, Ирина Аллегрова или Лариса Долина. С ним согласись все, кроме Димы Билана, который назвал имя Юлианы Карауловой. И он оказался прав.





В образе Кляк выступала Юлиана Караулова, участница «Фабрики звезд», солистка 5sta Family и телеведущая. Она призналась, что образ Розы Марковны подарил ей возможность экспериментировать, пробовать то, что она никогда не делала на сцене.





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