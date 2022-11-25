«Холоп» и «Большой» стали фаворитами Russian Film Festival в Мумбаи

Самые посещаемые фильмы Дней российского кино в индийском городе назвали в «Роскино», передает ТАСС.





Зрители RFF оценили комедию «Холоп» о перевоспитании мажора и драму «Большой» о пути к мечте юной балерины. Они собрали больше всего посетителей и больше всего их отзывов, уточнили в пресс-службе организатора показов. Также в программу смотра вошли комедия «Молодой человек», приключения для всей семьи «Пальма» и мультфильм «Фиксики против кработов».





Отмечается, что права на показ «Холопа» приобрели несколько стран, в том числе Индия, Франция, КНР, Испания и др.





На киносеансах российских лент в Мумбаи побывали почти 1300 посетителей, в том числе режиссер Баббар Субхаш («Танцор диско»), кинокритики, продюсеры и др. Кинематографисты из Индии выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с коллегами из России.





Из Мумбаи Дни российского кино переместились в Дубай, где пройдут с 25 по 27 ноября.





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