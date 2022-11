Дженнифер Лопес анонсировала выпуск нового альбома в 2023 году

Восьмая студийная пластинка This Is Me... Now станет первым релизом американской певицы с 2014 года. Об этом она сообщила в соцсетях.





Джей Ло рассказала о премьере альбома в день 20-летия своей третьей пластинки This Is Me... Then. В видеоанонсе она сделала косплей на себя образца 2002 года.





Третий альбом включает трек Dear Ben, посвященный тогдашнему партнеру певицы Бену Аффлеку. Bennifer стала самой популярной парой Голливуда начала 2000-х. Их свадьба планировалась в 2003 году, но отменилась за день до торжества. В прошлом году певица и актер возобновили отношения, а в 2022-м все-таки поженились.





Лопес также представила лайн-ап сборника, в который включила 13 композиций.





На сегодня в дискографии исполнительницы значатся восемь студийников, последний из которых вышел в 2014 году. Помимо музыкальной карьеры, Джей Ло также снимается в кино и озвучивает мультфильмы. В ее фильмографии — более 30 проектов.





Фото: кадр из Marry Me