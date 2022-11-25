До конца года на Историческом бульваре в Севастополе откроются 4 здания

И.о. директора Музея обороны Севастополя доложил главе Минкультуры РФ об открытии отремонтированных домов, сообщается в пресс-релизе министерства.





До конца 2022 года начнут работу выставочный зал и три вспомогательных помещения, уточнил Михаил Смородкин на защите концепции развития учреждения до 2025 года.





По его словам, реставрационные работы на Историческом бульваре продолжатся в 2023-м. Предполагается обновить 14 памятников. Ольга Любимова отметила, что территория важна для горожан «и как мемориальный комплекс, и как место отдыха» — они должны получить открытый доступ к ней как можно скорее.





И.о. директора напомнил, что недавно на трехлетнюю реконструкцию впервые за почти 70 лет закрылся самый посещаемый музейный объект — панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Также продолжается обновление фондохранилища.





Завершилась реставрация «Малахова кургана» и здания диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». Недавно к работе приступили специалисты Центра имени Грабаря. До конца года обновится экспозиция в нижней части зала, добавил Смородкин.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ