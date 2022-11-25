Disney+ выпустил праздничный спешл «Стражей Галактики»

Disney+ выпустил праздничный спешл «Стражей Галактики»

25.11.2022

25 ноября пользователям стриминга стал доступен специальный эпизод, действие которого разворачивается до событий грядущего триквела The Guardians of the Galaxy.