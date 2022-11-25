Disney+ выпустил праздничный спешл «Стражей Галактики»

И.о. директора Музея обороны Севастополя доложил главе Минкультуры РФ об открытии отремонтированны...
Церемония закрытия масштабного мероприятия прошла в Москве при участии министра культуры РФ Ольги Лю...
25 ноября пользователям стриминга стал доступен специальный эпизод, действие которого разворачивае...
Немецкий поэт, прозаик, драматург, переводчик, редактор, издатель скончался 24 ноября, сообщило изда...
В киноиндустрии РФ уже работают над созданием такого проекта, заявил замглавы НМГ по развлекательн...
И.о. директора Музея обороны Севастополя доложил главе Минкультуры РФ об открытии отремонтированны...
Церемония закрытия масштабного мероприятия прошла в Москве при участии министра культуры РФ Ольги Лю...
25 ноября пользователям стриминга стал доступен специальный эпизод, действие которого разворачивае...
Немецкий поэт, прозаик, драматург, переводчик, редактор, издатель скончался 24 ноября, сообщило изда...
В киноиндустрии РФ уже работают над созданием такого проекта, заявил замглавы НМГ по развлекательн...
Певец Ярослав Дронов объяснил важность использования народных инструментов в современной музыке. О...
Режиссер признался, что сделал в кинематографе «все, что хотел». Об этом он рассказал в подкасте 2...
Авторы представят свою версию знаменитой рождественской истории Гофмана, сообщила пресс-служба про...
Проект об императрице Екатерине II в исполнении Елизаветы Боярской сняли в Петербурге и Ленобласти...
Программа нацелена на повышение юридической грамотности креативных бизнесменов, сообщили организат...
Команда сериала приступила к разработке продолжения проекта, ставшего одним из лидеров по просмотр...
Премьера ленты о первом якутском художнике и его друге, впадающем в летаргический сон, состоится н...
Произведение «Духом сильный народ» новосибирского композитора Алексея Чернакова прозвучало на фест...
Журнал Empire опубликовал снимки из «Индианы Джонса 5» с Фиби Уоллер-Бридж и Харрисоном Фордом. ...
В клипе главная героиня поет гимн США на Супербоуле. Киностудия выложила видео на своем официально...
Выставка картин из собрания Русского музея запланирована на ноябрь 2023 года. Об этом сообщила дир...
После ремонта вновь начнут работать «Факел», «Юность» и «Звезда». Об этом сообщила глава «Москино» Н...
Автор планирует начать работу над музыкой к опере по роману Германа Гессе по завершении текущих пр...
Роликом по фильму Игоря Волошина поделилась компания-прокатчик «Атмосфера кино» на своем ютьюб-кан...
С 25 ноября в Центре современного искусства в Москве будут доступны для посещения независимые кура...
25.11.2022