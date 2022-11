Disney+ выпустил праздничный спешл «Стражей Галактики»

25 ноября пользователям стриминга стал доступен специальный эпизод, действие которого разворачивается до событий грядущего триквела The Guardians of the Galaxy.

По сюжету Звездный лорд aka Питер Квилл переживает тяжелую утрату. Дело близится к Рождеству и Новому году, поэтому Дракс и Мантис решают слетать за подарком на его родную Землю. В их головы приходит оригинальная идея: привезти Квиллу кумира его юности — «легендарного актера Кевина Бэйкона», к которому они вваливаются домой. План друзей превращается в хаос, усыпанный конфетти.





Ранее в Сети появилась вырезанная сцена из второй части «Стражей». Из диалога Дракса и Мантис выясняется, что у нее и Квилла — общий отец Эго. Однако Питер не знает о родстве, а Мантис не собирается ему рассказывать, поскольку считает, что их объединяет то, что Квилл считает своим позором.





Третья часть The Guardians of the Galaxy, которая станет последней для нынешней команды стражей, выйдет 5 мая 2023-го.





Фото: кадр из трейлера The Guardians of the Galaxy Holiday Special