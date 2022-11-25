Умер писатель из «группы 47» Ханс Магнус Энценсбергер

25.11.2022

Умер писатель из «группы 47» Ханс Магнус Энценсбергер
Немецкий поэт, прозаик, драматург, переводчик, редактор, издатель скончался 24 ноября, сообщило издание Süddeutsche Zeitung. 

Энценсбергер скончался на 94-м году жизни в Мюнхене. Подробности не приводятся. 

Будущий писатель и поэт родился в семье служащего и учительницы. Как и другие дети немецких чиновников 1930-х годов, он вступил в гитлерюгенд — организацию НСДАП для юношей, из которой его исключили за плохое поведение. Конец войны встретил в составе фольксштурма — народного ополчения, боровшегося с силами антигитлеровских сил. 

После войны Энценсбергер окончил школу, работал барменом, торговцем и переводчиком. Благодаря стипендии изучал литературу и языки в Германии и Франции, позже получил докторскую степень. Входил в «группу 47», объединявшую немецкоязычных писателей в конце 1940-х — конце 1960-х годов. Ее основной целью было осмысление пережитого опыта нацизма, Холокоста, Второй мировой. За годы творческой деятельности выпустил сотни прозаических произведений, сборников стихов, пьес. 

Фото: Pixabay