Умер писатель из «группы 47» Ханс Магнус Энценсбергер

Немецкий поэт, прозаик, драматург, переводчик, редактор, издатель скончался 24 ноября, сообщило издание Süddeutsche Zeitung.





Энценсбергер скончался на 94-м году жизни в Мюнхене. Подробности не приводятся.





Будущий писатель и поэт родился в семье служащего и учительницы. Как и другие дети немецких чиновников 1930-х годов, он вступил в гитлерюгенд — организацию НСДАП для юношей, из которой его исключили за плохое поведение. Конец войны встретил в составе фольксштурма — народного ополчения, боровшегося с силами антигитлеровских сил.





После войны Энценсбергер окончил школу, работал барменом, торговцем и переводчиком. Благодаря стипендии изучал литературу и языки в Германии и Франции, позже получил докторскую степень. Входил в «группу 47», объединявшую немецкоязычных писателей в конце 1940-х — конце 1960-х годов. Ее основной целью было осмысление пережитого опыта нацизма, Холокоста, Второй мировой. За годы творческой деятельности выпустил сотни прозаических произведений, сборников стихов, пьес.





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