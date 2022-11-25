Российская супергеройская вселенная может появиться в ближайшие годы

25.11.2022
В киноиндустрии РФ уже работают над созданием такого проекта, заявил замглавы НМГ по развлекательному вещанию и гендиректор СТС Александр Акопов.
«Над этим [киновселенной с отечественными супергероями] сейчас все работают», — заявил он, добавив, что речь идет о знакомых ему людях (цитата по ТАСС
).
Акопов пояснил, что супергеройское кино сегодня востребовано. Создание супергероики сопряжено с техническими сложностями, поэтому отечественным специалистам потребуется время. По его оценке, российские проекты на эту тему начнут выходить «в самое ближайшее время». Он подчеркнул, что «это обязательно произойдет». Подробности грядущих проектов продюсер не раскрыл.
Ранее сообщалось, что «Ленфильм» начал производство сериала о современных витязях. При разработке шоу авторы вдохновлялись «Мстителями» и «Хранителями».
Фото: Pixabay