Сказка «Щелкунчик и волшебная флейта» выходит в прокат 8 декабря

Авторы представят свою версию знаменитой рождественской истории Гофмана, сообщила пресс-служба проекта.





Мари попадает в волшебное королевство, захваченное крысами. Рядом с ней оказываются баран Кудряш и страус Красный Клюв — ее ожившие куклы, а также Щелкунчик — заколдованный принц Георг. Чтобы снять чары и вернуться домой, Мари и ее друзьям нужно до рассвета найти волшебную флейту. В пути они сталкиваются с мистическими существами, невероятными событиями и тайнами. Кроме того, компанию ждет бал-маскарад.





Главные герои говорят голосами Любови Аксеновой, Федора Федотова, Александра Гудкова. Приключенческую сказку поставил Виктор Глухушин по сценарию Александра Архипова и Василия Ровенского. Продюсированием занимались Сергей Сельянов и Георгий Гитис. За музыкальное сопровождение отвечал Михаил Чертищев. Производством занимались СТВ и студия «Сказка» при поддержке Фонда кино.





Фото: кадр из мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта»