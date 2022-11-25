Съемки исторической драмы «Великая. Золотой век» завершились на 89-й день

Проект об императрице Екатерине II в исполнении Елизаветы Боярской сняли в Петербурге и Ленобласти, сообщили ТАСС в кинокомпании «Марс медиа».





Среди съемочных локаций были Царское Село, Петергоф, Стрельна, Ломоносов, Гатчина, Елизаветино. Впервые на открытой воде снимали корабль «Полтава», отметили в пресс-службе.





Сериал поставил Сергей Гинзбург. Он расскажет о начале правления Екатерины II, ее первых победах и промахах. По словам исполнительницы главной роли, драма включает известные события: Пугачевское восстание, эпидемии оспы и чумы в Москве, отношения Екатерины с сыном и ее фаворитами. Вместе с тем она представит уникальный взгляд постановщика и артистов, подчеркнула актриса.





Всего в главных, второстепенных и эпизодических ролях снялись около 100 актеров, а в массовых сценах — более 1,5 тысячи. Для съемок подготовили 1 тысячу исторических костюмов, которые шили или брали напрокат в РФ, Чехии, Испании. Только для Боярской специально создали 10 нарядов и восстановили украшения.





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