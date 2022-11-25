Стартует бесплатный курс по интеллектуальной собственности для креаторов

Программа нацелена на повышение юридической грамотности креативных бизнесменов, сообщили организаторы.





Курс «Креатус Онлайн» начнется 1 декабря. Стать его участником можно по регистрации.





Образовательный проект создан для самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей, сотрудников компаний в сферах гейминга, рекламы, новых медиа, дизайна, кино, архитектуры, музыки и др. Курс ведут практикующие юристы и эксперты в области права, которые читают лекции и разбирают знаковые ситуации из практики. Слушателей ждет 21 лекция (в записи) и финальное тестирование, по его итогам будет выдан сертификат.





Участники курса от первой школы интеллектуального права «Креатус», созданной АКИ и центром Digital IP, узнают о защите результатов творческой деятельности в стране и мире, моделях охраны прав для разных бизнес-проектов в креативной сфере, оценивании и грамотном использовании своих продуктов и др.





Фото: пресс-служба Digital IP