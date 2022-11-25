Стартует бесплатный курс по интеллектуальной собственности для креаторов

25.11.2022

Стартует бесплатный курс по интеллектуальной собственности для креаторов
Программа нацелена на повышение юридической грамотности креативных бизнесменов, сообщили организаторы. 

Курс «Креатус Онлайн» начнется 1 декабря. Стать его участником можно по регистрации. 

Образовательный проект создан для самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей, сотрудников компаний в сферах гейминга, рекламы, новых медиа, дизайна, кино, архитектуры, музыки и др. Курс ведут практикующие юристы и эксперты в области права, которые читают лекции и разбирают знаковые ситуации из практики. Слушателей ждет 21 лекция (в записи) и финальное тестирование, по его итогам будет выдан сертификат.

Участники курса от первой школы интеллектуального права «Креатус», созданной АКИ и центром Digital IP, узнают о защите результатов творческой деятельности в стране и мире, моделях охраны прав для разных бизнес-проектов в креативной сфере, оценивании и грамотном использовании своих продуктов и др.

Фото: пресс-служба Digital IP