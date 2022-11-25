Оkko начал работу над вторым сезоном «Оффлайна» с Никитой Ефремовым

25.11.2022

Оkko начал работу над вторым сезоном «Оффлайна» с Никитой Ефремовым
Команда сериала приступила к разработке продолжения проекта, ставшего одним из лидеров по просмотрам на стриминге в 2022 году. Об этом сообщил «БК». 

«Оффлайн 2.0» предполагают выпустить в следующем году. Сценарий разработают Владислав Кид, Тимофей Усков и Иван Ермоленко. К режиссуре вернется Кирилл Плетнев. О планах создать второй сезон шоу стало известно в сентябре.

Оригинальное шоу повествует о создателях и пользователях приложения BeHappy, предназначенного для торговли наркотиками. Однажды с ними связывается аноним, который предлагает либо прийти в полицию с чистосердечным признанием, либо умереть. 

В новых сериях продолжится история Раста — персонажа Никиты Ефремова. Анонимус похищает его дочь. При этом личность героя раскрыта, а его друг и соратник — в руках полиции. 

Точной даты релиза у проекта пока нет.

Фото: кадр из «Оффлайна»