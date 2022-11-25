Якутский фильм «Не хороните меня без Ивана» выйдет в прокат в январе
Якутский фильм «Не хороните меня без Ивана» выйдет в прокат в январе
25.11.2022
Премьера ленты о первом якутском художнике и его друге, впадающем в летаргический сон, состоится на кинофестивале «Зимний». Об этом сообщила глава «Сахафильма» Сардана Саввина на форуме «Цифровой алмаз» в Якутске, передает ТАСС.
По ее словам, на 5-7 декабря запланирована премьера «Кэрэни көрбүт», на январь — выпуск в кинотеатральный прокат.
В основе картины Любови Борисовой — реальные события. Она расскажет об Иване Попове, который считается основоположником якутской живописи, а также о его друге Степане Бересекове, периодически погружающемся в летаргический сон. Только Ивану удается отличать его состояние от смерти. Однажды художник отправляется в этнографическую экспедицию. Степан тайно следует за ним, чтобы односельчане не похоронили его заживо.
Производством ленты занимались кинокомпания «Сахафильм» и «Студия «Автор». Постановщицей выступила Любовь Борисова, снявшая «Надо мною солнце не садится» (2019). Сценарий разработала Юлия Клименко.