Мировая премьера сочинения памяти воинов-сибиряков прошла в Новосибирске

25.11.2022
Произведение «Духом сильный народ» новосибирского композитора Алексея Чернакова прозвучало на фестивале «Россия. Музыка. Сибирь», сообщил «Ревизор.ру».
Сочинение для сопрано, смешанного хора и оркестра представили 24 ноября в Концертном зале им. Каца. Трехчастное произведение исполнили ансамбль солистов «Новосибирская камерата» и Новосибирская хоровая капелла. Солисты — Василиса Бержанская и Юрий Афонькин. Дирижер — Михаил Симонян.
По словам композитора, при создании музыкально-поэтической картины он вдохновлялся историческими источниками и художественными произведениями о войне. Особый отклик у автора вызвали стихи сибирского поэта-фронтовика Бориса Богаткова, которые позволили вступить в диалог с прошлым.
Чернаков известен победами на конкурсах композиторов. На концертных площадках страны звучат его «Симфоническая поэма», опера «Вещий сон» и другие сочинения. Недавно в рамках программы к 100-летию отечественного джаза в ГАБТе дебютировала песня «Первый миг весны», автором музыки к которой стал Чернаков.
Фото: Pixabay