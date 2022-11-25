Внучку Индианы Джонса показали на новых кадрах из пятого фильма

25.11.2022
Журнал Empire опубликовал снимки из «Индианы Джонса 5» с Фиби Уоллер-Бридж и Харрисоном Фордом.
Форд в последний раз предстал в образе авантюриста и ученого-археолога, а Уоллер-Бридж — впервые в образе
его внучки Хелены. Также появилось новое изображение помощника главного антагониста Клабера в исполнении Бойда Холбрука.
История развивается в эпоху космической гонки в 1969 году. Американской лунной программой руководят бывшие нацисты, у которых есть свои интересы на спутнице Земли. Протагонистам предстоит выяснить их замыслы.
Среди прочего в фильме покажут омоложенного с помощью CGI Форда. К использованию технологии прибегли, чтобы показать героя образца 1944 года.
Ранее Empire показал первое изображение
ключевого антагониста Воллера, охотящегося за ценным артефактом. Его играет Мадс Миккельсен.
Режиссером пятой части выступает Джеймс Мэнголд, снявший «Логана». Релиз ленты назначен на 30 июня 2023-го.
Фото: кадр из Fleabag