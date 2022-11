Sony поделилась музыкальным отрывком из байопика об Уитни Хьюстон

В клипе главная героиня поет гимн США на Супербоуле. Киностудия выложила видео на своем официальном ютьюб-канале.





На новых кадрах из грядущего биографического фильма I Wanna Dance with Somebody представлено одно из знаковых событий в вокальной карьере Уитни Хьюстон — исполнение The Star-Spangled Banner на Супербоуле. Вместе с певицей, ее командой, матерью и мужем показаны зрители на стадионе и телезрители по всей стране, потрясенные ее исполнением и поющие вместе с ней.





В главной роли — Наоми Аки. Также в касте — Стэнли Туччи, Эштон Сандерс, Тамара Тюни и др. Картину сняла Кейси Леммонс по сценарию Энтони Маккартена. Менеджер певицы Клайв Дэвис выступил исполнительным продюсером проекта.





Премьера «Я хочу с кем-нибудь потанцевать» состоится в кинотеатрах 21 декабря.





Фото: кадр из отрывка I Wanna Dance with Somebody