Sony поделилась музыкальным отрывком из байопика об Уитни Хьюстон

Sony поделилась музыкальным отрывком из байопика об Уитни Хьюстон

25.11.2022

В клипе главная героиня поет гимн США на Супербоуле. Киностудия выложила видео на своем официальном ютьюб-канале. 