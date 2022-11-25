Sony поделилась музыкальным отрывком из байопика об Уитни Хьюстон

Произведение «Духом сильный народ» новосибирского композитора Алексея Чернакова прозвучало на фест...
Журнал Empire опубликовал снимки из «Индианы Джонса 5» с Фиби Уоллер-Бридж и Харрисоном Фордом. ...
В клипе главная героиня поет гимн США на Супербоуле. Киностудия выложила видео на своем официально...
Выставка картин из собрания Русского музея запланирована на ноябрь 2023 года. Об этом сообщила дир...
После ремонта вновь начнут работать «Факел», «Юность» и «Звезда». Об этом сообщила глава «Москино» Н...
Произведение «Духом сильный народ» новосибирского композитора Алексея Чернакова прозвучало на фест...
Журнал Empire опубликовал снимки из «Индианы Джонса 5» с Фиби Уоллер-Бридж и Харрисоном Фордом. ...
В клипе главная героиня поет гимн США на Супербоуле. Киностудия выложила видео на своем официально...
Выставка картин из собрания Русского музея запланирована на ноябрь 2023 года. Об этом сообщила дир...
После ремонта вновь начнут работать «Факел», «Юность» и «Звезда». Об этом сообщила глава «Москино» Н...
Автор планирует начать работу над музыкой к опере по роману Германа Гессе по завершении текущих пр...
Роликом по фильму Игоря Волошина поделилась компания-прокатчик «Атмосфера кино» на своем ютьюб-кан...
С 25 ноября в Центре современного искусства в Москве будут доступны для посещения независимые кура...
Предстартовые продажи билетов на фильм Роберто Мореско («Малышка на миллион», «Столкновение») оказ...
Продюсированием шоу и, возможно, его постановкой займутся братья Энтони и Джо Руссо, известные по ма...
Впервые Russian Film Festival состоится в ОАЭ, сообщила пресс-служба Минкультуры России. ...
24 ноября в кинотеатрах России начали показывать южнокорейский фильм, режиссером которого стал Ким Х...
Компания намерена ежегодно инвестировать $1 млрд в создание нового контента для кинотеатров, сообщае...
Минкультуры РФ отказало кинокомпании «Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал, сообщ...
Цикл посвящен Андреа Палладио, его связи с античной традицией и влиянию на архитектуру последующих с...
Сцена появилась в документальном шоу Marvel Studios Legends за несколько дней до премьеры празднично...
Певица подписала многомиллионный контракт с сервисом на создание ленты, сообщила газета Daily Mail. ...
Музыкальный фестиваль объявил даты проведения и первых участников. Информация появилась в соцсетях...
Грядущая экранизация по атмосфере будет перекликаться с зомби-комедией «Добро пожаловать в Zомбилэ...
Состав запустят для продвижения фестиваля «Книжные маяки России». Об этом рассказал основатель про...
25.11.2022