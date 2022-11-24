Работы Ивана Айвазовского выставят в Ярославском художественном музее

24.11.2022

Работы Ивана Айвазовского выставят в Ярославском художественном музее
Выставка картин из собрания Русского музея запланирована на ноябрь 2023 года. Об этом сообщила директриса ЯХМ Алла Хатюхина, пишет ТАСС.

24 ноября в Художественном музее начала работать выставка полотен Ивана Шишкина из ГРМ. Сегодня уже известно, что следующим проектом из фондов петербургского музея станет экспозиция живописца-марииниста, которую сопроводит музыкальная программа, отметила она. 

Алла Хатюхина выразила надежду на то, что к проекту присоединятся музыканты и артисты Волковского театра.

На открывшейся выставке Шишкина представлены известные пасторали «Дорожка в лесу», «Ручей в березовом лесу» — всего более 40 полотен, выполненных в разные периоды его творчества.

С 2017 года на базе ЯХМ работает центр Русского музея, где ранее проходили выставки работ Рериха и Куинджи.

Фото: Pixabay