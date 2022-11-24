«Факел» и еще два кинотеатра откроются в Москве в начале 2023 года

После ремонта вновь начнут работать «Факел», «Юность» и «Звезда». Об этом сообщила глава «Москино» Наталья Мокрицкая, передает РИА Новости.





По ее словам, «Москино» менее пострадало от ухода крупных голливудских студий с российского рынка, нежели коммерческие киносети. Более того, компания завершила ремонт на трех площадках, которые начнут показывать фильмы с началом года.





Мокрицкая отметила, что сеть «Москино» продолжает работу с авторскими киноработами, сотрудничество с «Московским долголетием» и показ картин для молодежной аудитории. В дальнейшем компания планирует демонстрировать фильмы, снятые в копродукции с разными странами. Речь идет о картинах 1970-х — начала 1990-х годов, отметила она.





Universal, Disney, WB, Paramount и другие мейджоры заморозили работу в России после начала СВО. Студии отказались от премьер крупных блокбастеров в российских кинотеатрах, которые заменили отечественными лентами или фильмами от других производителей.





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