Вышел трейлер мистического триллера «Медея» по сценарию Василия Сигарева

Роликом по фильму Игоря Волошина поделилась компания-прокатчик «Атмосфера кино» на своем ютьюб-канале.





В центре истории — Лиза, живущая с двумя сыновьями. Ее жизнь только начинает налаживаться после развода, как вдруг незнакомка предупреждает о проклятье, наложенном на семью Лизы. После этого начинают происходить странные и страшные события, а под угрозой оказываются ее дети.





Волошин («Я», «Коса») поставил кинокартину по сценарию Сигарева («Волчок», «Страна ОЗ»). Продюсированием проекта занимались Роман Борисевич и Полина Задорожная.





Главную роль сыграла Ольга Симонова. Актерский ансамбль дополнили Никита и Кирилл Колпачковы, Кирилл Полухин, Паулина Андреева, Павел Деревянко и др.





«Медея» появится на широких экранах 26 января.





Фото: кадр из трейлера «Медеи»