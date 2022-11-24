Мультимедиа и сайт-специфик проекты представят на «Винзаводе»

24.11.2022

Мультимедиа и сайт-специфик проекты представят на «Винзаводе»
С 25 ноября в Центре современного искусства в Москве будут доступны для посещения независимые кураторские проекты, сообщила «Афиша Daily».

Сайт-специфик инсталляция «Не держи меня» исследует тему ложных опор, имитирующих важность и необходимость своего существования, но в реальности не нужных. Авторы — Кристина Пашкова и Костя Серп.

Документальная мультимедиавыставка «Свернутое измерение» Екатерины Седых и Елены Никитиной рассказывает о жизни села Тигровой (Приморье). Через снимки жителей, домов, окружающих видов и переписки в чатах создательницы пытаются «сделать видимым» то, что едва заметно.

Сайт-специфик проект «Координаты» арт-группировки ПНИ попытается переосмыслить навигацию посетителей по «Винзаводу».

Фото: Lite. CC BY-SA 4.0