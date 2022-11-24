Мультимедиа и сайт-специфик проекты представят на «Винзаводе»

С 25 ноября в Центре современного искусства в Москве будут доступны для посещения независимые кура...
Предстартовые продажи билетов на фильм Роберто Мореско («Малышка на миллион», «Столкновение») оказ...
Продюсированием шоу и, возможно, его постановкой займутся братья Энтони и Джо Руссо, известные по ма...
Впервые Russian Film Festival состоится в ОАЭ, сообщила пресс-служба Минкультуры России. ...
24 ноября в кинотеатрах России начали показывать южнокорейский фильм, режиссером которого стал Ким Х...
С 25 ноября в Центре современного искусства в Москве будут доступны для посещения независимые кура...
Предстартовые продажи билетов на фильм Роберто Мореско («Малышка на миллион», «Столкновение») оказ...
Продюсированием шоу и, возможно, его постановкой займутся братья Энтони и Джо Руссо, известные по ма...
Впервые Russian Film Festival состоится в ОАЭ, сообщила пресс-служба Минкультуры России. ...
24 ноября в кинотеатрах России начали показывать южнокорейский фильм, режиссером которого стал Ким Х...
Компания намерена ежегодно инвестировать $1 млрд в создание нового контента для кинотеатров, сообщае...
Минкультуры РФ отказало кинокомпании «Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал, сообщ...
Цикл посвящен Андреа Палладио, его связи с античной традицией и влиянию на архитектуру последующих с...
Сцена появилась в документальном шоу Marvel Studios Legends за несколько дней до премьеры празднично...
Певица подписала многомиллионный контракт с сервисом на создание ленты, сообщила газета Daily Mail. ...
Музыкальный фестиваль объявил даты проведения и первых участников. Информация появилась в соцсетях...
Грядущая экранизация по атмосфере будет перекликаться с зомби-комедией «Добро пожаловать в Zомбилэ...
Состав запустят для продвижения фестиваля «Книжные маяки России». Об этом рассказал основатель про...
Вазу в стиле шинуазри с ручками в виде горгулий завода братьев Корниловых Аукционный дом «Русская эм...
Актер не вернется к культовой роли капитана Джека Воробья в шестой части франшизы, сообщили инсайд...
Исполнительница роли Рейниры Таргариен в приквеле «Игры престолов» покинула каст байопика Anna, сооб...
25 ноября в галерее откроется экспозиция «Мирон Шерлинг. Юрий Анненков. Борис Григорьев. Петербург...
Мама во многом определяет будущее человека: любовь и доверительные отношения с мамой помогают в разв...
Дирекция премии зрительских симпатий «Звезда театрала» приоткрывает кулисы грядущей церемони...
В финале шоу «Фантастика» мы узнаем всех, кто скрывался за образами виртуальных героев, и кому из ...
24.11.2022