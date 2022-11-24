Amazon запустил в разработку сериал о крахе криптобиржи FTX

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Восьмисерийным проектом займется продюсерская компания Руссо. Сценарий пилота напишет Дэвид Вейл, который также станет исполнительным продюсером. Ожидается, что братья сами займутся режиссурой мини-сериала.По информации журнала, в основу сценария лягут «инсайдерские репортажи» журналистов, освещавших события вокруг банкротства FTX. Не исключается, что к касту могут присоединиться несколько актеров из экшнов Marvel, снимавшихся у Руссо. Им могут достаться главные роли в новом проекте Amazon.Предварительно планируется начать производство шоу следующей весной.FTX появилась в 2019 году. За годы работы криптобиржа успела стать одной из самых авторитетных, известных и крупных на рынке. Однако в начале ноября 2022-го ее руководство объявило о банкротстве. СМИ сообщали о нецелевом использовании средств клиентов и проведении расследования.