Amazon запустил в разработку сериал о крахе криптобиржи FTX

24.11.2022
Продюсированием шоу и, возможно, его постановкой займутся братья Энтони и Джо Руссо, известные по марвеловским фильмам о Мстителях. Об этом пишет Variety.
Восьмисерийным проектом займется продюсерская компания Руссо. Сценарий пилота напишет Дэвид Вейл, который также станет исполнительным продюсером. Ожидается, что братья сами займутся режиссурой мини-сериала.
По информации журнала, в основу сценария лягут «инсайдерские репортажи» журналистов, освещавших события вокруг банкротства FTX. Не исключается, что к касту могут присоединиться несколько актеров из экшнов Marvel, снимавшихся у Руссо. Им могут достаться главные роли в новом проекте Amazon.
Предварительно планируется начать производство шоу следующей весной.
FTX появилась в 2019 году. За годы работы криптобиржа успела стать одной из самых авторитетных, известных и крупных на рынке. Однако в начале ноября 2022-го ее руководство объявило о банкротстве. СМИ сообщали о нецелевом использовании средств клиентов и проведении расследования.
Фото: Pixabay