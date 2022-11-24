RFF покажет мультфильмы «Чинк» и «Финник» в Дубае

Впервые Russian Film Festival состоится в ОАЭ, сообщила пресс-служба Минкультуры России.





Дни российского кино в Дубае пройдут с 25 по 27 ноября. Жителей и гостей мегаполиса познакомят с российскими анимационными лентами 2022 года «Финник» и «Чинк: хвостатый детектив», для которого показ станет международной премьерой.





Также в программу смотра вошли мультфильм «Фиксики против кработов», балетная драма «Большой», фантастический триллер «Спутник» с Петром Федоровым, комедия «Молодой человек» с Павлом Табаковым.





Глава «Роскино» Инна Шалыто подчеркнула, в странах Северной Африки и Ближнего Востока востребована анимация. Поэтому половину программы составили мультфильмы, которые популярны в разных странах.





На днях российские компании представили свои проекты на рынке контента DICM, который проходит в Дубае. Ранее RFF прошел в Иордании и Бахрейне.





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