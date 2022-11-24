В российский прокат вышел экшн-триллер «Корабль в Пусан»

24 ноября в кинотеатрах России начали показывать южнокорейский фильм, режиссером которого стал Ким Хон Сон.





Мировая премьера научно-фантастического экшна состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В октябре состоялся кинотеатральный дебют картины в домашнем прокате.





Действие разворачивается на корабле, который следует из филиппинской Мьянмы в южнокорейский Пусан с особо опасными заключенными на борту.

Они лишь создают прикрытие для перевозки действительного ценного и секретного груза. За безопасность его транспортировки отвечает элитное подразделение спецназа. Зэки узнают о грузе и захватывают судно, чтобы добраться до него. Тогда становится понятно, что не они — не самые страшные пассажиры корабля.





Главную роль сыграл корейский айдол Со Ин Кук. Название фильма перекликается с названием знаменитого южнокорейского зомби-хоррора «Поезд в Пусан» (режиссер Ён Сан Хо).





Фото: кадр из «Корабля в Пусан»