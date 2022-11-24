«Монастырь» не получил прокатное удостоверение из-за оскорбления чувств верующих

Минкультуры РФ отказало кинокомпании «Лунапарк» в выдаче прокатного удостоверения на сериал, сообщила пресс-служба ведомства.





Основанием для решения министерства послужило «оскорбление религиозных чувств верующих» (пункт «ж» правил выдачи), отмечается в сообщении.





Также ведомство направило материалы по «Монастырю» на экспертную оценку в РПЦ. Ее представители посчитали, что сценарий драмы «дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно формирует неверное представление о русском православии».





«Монастырь» дебютировал на «Кинопоиске» 19 ноября. На стриминге вышли первые две серии драматического сериала. Третий эпизод будет доступен 26 ноября. Режиссером выступил Александр Молочников, сценаристкой — Александра Ремизова. Главные роли исполнили Анастасия Ивлеева, Филипп Янковский и др. В центре повествования оказывается столичная тусовщица, которая укрывается от преследователей в монастыре, где ей рады не все.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

