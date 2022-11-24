В Пушкинском музее в рамках цикла лекций по архитектуре пройдет лекция «Виллы Андреа Палладио: архитектура, декоративное оформление, образ жизни»

Цикл посвящен Андреа Палладио, его связи с античной традицией и влиянию на архитектуру последующих столетий и вдохновлен проектом «Московский Витрувий», за которым стоит практически детективное расследование Научной библиотеки ГМИИ им. А.С. Пушкина.

«Золотым веком» культуры венецианской виллы считают середину и вторую половину XVI века. Именно в это время на территории сухопутных владений Венецианской республики одна за другой возникают загородные резиденции, возводившиеся по заказу состоятельных горожан, которые желали совместить приятный досуг на лоне природы с присмотром за приносившими доход сельскими угодьями. Создание образа виллы венецианского нобиля эпохи Возрождения – заслуга почитателя и «популяризатора» традиций античного зодчества, архитектора Андреа Палладио (1508–1580). Сообразуясь со вкусами заказчиков и принципом утилитарности, он спроектировал и построил более 40 вилл для представителей семей Барбаро, Фоскари, Эмо, Пизани, Бадоэр, Кальдоньо, Альмерико, Годи и других. На лекции мы поговорим об архитектуре загородных построек Палладио, их декоративном оформлении, образе жизни на вилле и многом другом.

Лекцию 30 ноября читает Екатерина Игошина, историк искусства, кандидат искусствоведения, заведующая Научной библиотекой ГМИИ им. А.С. Пушкина, руководитель проекта «Московский Витрувий».





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