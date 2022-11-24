Disney+ случайно показал кадры с сестрой Звездного лорда из «Стражей Галактики»

Сцена появилась в документальном шоу Marvel Studios Legends за несколько дней до премьеры праздничного спецэпизода, сообщил The Direct.





Поклонники обратили внимание на диалог Мантис и Дракса, вырезанный из Guardians of the Galaxy Vol. 2. Из него становится понятно, что у Мантис и Питера Квилла — общий отец Эго. Однако она решила не рассазывать брату об этом, поскольку считает, что для него их связь является «источником величайшего позора» (во второй части Квилл и Ко сражались с Эго).





Ранее в Marvel отмечали, что эта история не связана с каноном. Однако The Direct предположил, что сцены могут войти в Holiday Special, а их ранний показ был рассчитан на подготовку аудитории.





Рождественский выпуск дебютирует на Disney+ 25 ноября. Триквел «Стражей» планируют выпустить в мае 2023-го.





Фото: кадр из Guardians of the Galaxy Vol. 2