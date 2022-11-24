Раскрыты подробности сериала по игровой франшизе Twisted Metal

Грядущая экранизация по атмосфере будет перекликаться с зомби-комедией «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009), сообщил IGN старший продюсер Playstation Studios Картер Суон.





По его словам, шоураннеры и сценаристы проекта Пол Верник и Ретт Риз умеют показывать вещи в забавном ключе. Они любят серию гоночных игр на выживание, к тому же они работали над двумя «Дэдпулами» и «Zомбилэндом», что говорит об их мастерстве, подчеркнул продюсер.





Суон успокоил поклонников оригинальной игры, опасающихся, что сериал станет калькой с «Безумного Макса». Основное внимание в шоу уделяется героям и их историям, пояснил он. Также продюсер отметил актерскую игру исполнителя главной роли Энтони Маки.





Twisted Metal дебютирует на стриминге Peacock. Датой релиза сериал пока не обзавелся.





Первая игра серии вышла в 1995 году.





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