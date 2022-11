DailyMail опровергла возвращение Джонни Деппа в «Пиратов Карибского моря»

Актер не вернется к культовой роли капитана Джека Воробья в шестой части франшизы, сообщили инсайдеры британской газеты.





По их словам, появившаяся накануне в The Sun информация об участии Джонни Деппа в новых «Пиратах» «является ложной».





Источники The Sun заявляли, что его имя заметили в списке актеров и технических работников, которых планируют вызвать на съемки шестой части с подзаголовком A Day At The Sea. По их словам, Депп должен принять участие в пробах в начале февраля, прежде чем стартует полномасштабное производство. Также отмечалось, что проект находится на ранней стадии и пока не имеет режиссера. Его исполнительным продюсером назывался Брюс Хендрикс, работавший над первыми частями франшизы.





Студия «Дисней» и представители актера не комментировали слухи.





В последний раз Депп появился в образе Джека Воробья в пятой части «Мертвецы не рассказывают сказки» (2017). Через год Disney исключила его из дальнейших фильмов, заявив о желании привлечь «новую энергию» в приключенческий цикл. В то же время появилась информация о домашнем насилии со стороны актера в адрес его бывшей супруги Эмбер Херд. Во время последовавшего развода и судебного процесса актер заявлял, что не вернется в «Пиратов» даже за огромный гонорар.





Фото: кадр из The Curse of the Black Pearl