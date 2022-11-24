Эмма ДʼАрси из «Дома Дракона» отказалась играть дочь Анны Политковской

Исполнительница роли Рейниры Таргариен в приквеле «Игры престолов» покинула каст байопика Anna, сообщил Deadline.





По информации портала, причиной решения стал плотный рабочий график британской актрисы. Ее заменит Наоми Баттрик.





Главную роль в «Анне» исполняет Максин Пик («Уголовное правосудие»). Мужа журналистки играет Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя. В других ролях — Киран Хайндс, Элли Бамбер и др. Режиссерское кресло занимает Джеймс Стронг. Сценарий — Эрик Поппен.





Фильм посвящен жизни журналистки, общественницы и правозащитницы Анны Политковской, убитой в подъезде своего дома в Москве в 2006 году. В своей работе особое внимание она уделяла войне в Чечне. Заказчики ее убийства до сих пор не установлены.





Съемки проекта стартовали в ноябре. Они пройдут в Британии и Латвии, отмечает издание. Дата премьеры байопика пока не сообщается.





Фото: кадр из «Дома Дракона»