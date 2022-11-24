В петербургской KGallery представят работы Григорьева, Анненкова и Шерлинга

25 ноября в галерее откроется экспозиция «Мирон Шерлинг. Юрий Анненков. Борис Григорьев. Петербург — Париж», сообщается на ее сайте.





Организаторы предложат посетителям сравнить портреты одних и тех же людей, выполненные авторами-современниками, а также проследить за развитием их судеб. Выставку картин дополнят вещи из петербургских музеев и частных коллекций.





Григорьев прославился в России графическим циклом Intimité, затем стал самым востребованным и дорогостоящим портретистом, написавшим образы многих российских художников, писателей, театральных деятелей начала ХХ века. По-новому он раскрылся в сборнике «Расея», посвященном послереволюционной российской деревне. В нем представлены откровенные образы крестьянских детей, стариков и др. Григорьев также занимался книжной графикой и иллюстрацией, создавал эскизы декораций, выставлял в разных странах. После революции жил в Европе, США, Чили, затем поселился во Франции.





Анненков известен как живописец и график, художник театра и кино, критик и писатель. Он тоже был знаменитым портретистом, который запечатлел и политиков: Ленина, Керенского, Троцкого и др. Через несколько лет после революции мастер выехал из СССР на выставку и не вернулся, поселившись во французской столице. Он совмещал графику и станковую живопись, оформлял спектакли и фильмы (номинировался на «Оскар» за костюмы), оформлял книги, писал мемуары.





Выставку дополнят копии работ фотографа, мастера пиктореализма Мирона Шерлинга. Как и его современники-художники, он создавал портреты представителей культуры и искусства. Считался одним из самых востребованных мастеров светописи начала ХХ века в Петербурге, где прожил большую часть жизни.





Выставка будет открыта до 12 февраля.





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