«Звезда театрала»-2022 представляет ведущих церемонии вручения

Дирекция премии зрительских симпатий «Звезда театрала» приоткрывает кулисы грядущей церемонии вручения премии и объявляет имена ведущих главного театрального события уходящего года. На юбилейном торжестве, которое состоится 5 декабря в Театре Вахтангова, в этой роли выступят звезды театра и кино Александра Урсуляк и заслуженный артист России Андрей Заводюк. Как и в предыдущие годы, выбор ведущих церемонии награждения обусловлен главными критериями – высоким уровнем профессионализма и любовью главного театрального жюри – зрителей.

Александра Урсуляк – артистка, бесспорно обладающая названными качествами: в разные годы она была отмечена профессиональным сообществом в премиях «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот», а в 2013 году удостоилась звания лауреата премии зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Лучшая женская роль». В 2023-м Александра отпразднует юбилей – двадцать лет профессиональной деятельности в Театре им. Пушкина, куда актриса была принята после окончания Школы-студии МХАТ (курс Дмитрия Брусникина и Романа Козака). Сегодня Александра Урсуляк не только успешно творит на сцене и в кино, но и выступает в качестве педагога ГИТИСа, где ведет занятия по актерскому мастерству.

Заслуженный артист России Андрей Заводюк также хорошо известен зрительскому жюри «Звезды театрала»: в 2019 году он был ведущим торжественной церемонии вместе с Аней Чиповской. Свою профессиональную карьеру артист начинал в регионах страны – Чечне и Кемеровской области, – а в 2005-м ему присвоили почетное звание заслуженного артиста Чеченской Республики. Сегодня Андрей Заводюк также более 20 лет служит в Театре им. Пушкина, много снимается в кино и занимается преподаванием в стенах родного ГИТИСа, где сам обучался актерскому мастерству.

До торжественного вечера осталось совсем немного времени. Уже 5 декабря с главной сцены Театра имени Вахтангова объявят итоги финального голосования пятнадцатой «Звезды театрала».

Фото: пресс-служба мероприятия