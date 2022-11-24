На Первом канале пройдет финал шоу «Фантастика»

В финале шоу «Фантастика» мы узнаем всех, кто скрывался за образами виртуальных героев, и кому из них достанется приз 3 миллиона рублей.

В эту пятницу в эфир выйдет финальный выпуск инновационного телешоу Первого канала «Фантастика». Жюри оставили в финале семерых виртуальных героев: Сталкера, Кота, Миранду, Бутона, Розу Марковну Кляк, Катюшу и Сирену. Ни один из финалистов проекта ни разу не попадал в номинацию на вылет, можно предположить, что борьба за победу будет бескомпромиссной.

Главный приз шоу – 3 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба Первого канала