Первые серии второго сезона «Ресторана по понятиям» появились в онлайн-кинотеатре Premier

Сегодня, 24 ноября, эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier вышли первые серии второго сезона нашумевшего в начале года сериала «Ресторан по понятиям».

По сюжету во втором сезоне авантюрной комедии четыре бывших вора-рецидивиста, завязавшие с преступным прошлым, тихо и законно ведут бизнес рестораторов. Но появление прямого конкурента — веганского ресторана — выбивает их из колеи мирной жизни. И парни, на самом деле истосковавшиеся по адреналину романтики «джентльменов удачи», готовы использовать свои старые навыки, чтобы лихо устранить соперников «по понятиям»…

Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, продюсируют проект Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая, Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Аркадий Водахов.

В ролях: Владимир Вдовиченков, Владимир Сычев, Дмитрий Дюжев, Иван Кокорин, Иван Охлобыстин, Кай Метов, Виктория Богатырева, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Мария Кравченко и другие.

Фото: пресс-служба кинотеатра