В Мариинском театре состоится премьера якутской оперы «Ньургун Боотур»

Спектакль пройдет 2 декабря на якутском языке с русскими субтитрами.





В основу постановки легло крупнейшее эпическое творение народа саха — олонхо, причисляемое к самым древним пластам мирового эпоса.





Показ спектакля приурочен к 100-летию Якутской АССР и Году культурного наследия народов России. Режиссером постановки выступил Андрей Борисов, дирижер-постановщик — Константин Хватынец.





В постановке задействованы ведущие солисты оперы, хор, балет и симфонический оркестр Государственного театра оперы и балета Якутии имени Д.К. Сивцева — Суорун Омоллоона, коллектив артистов и музыкантов Театра олонхо, хор Государственной филармонии республики, а также Государственный ансамбль «Виртуозы Якутии».





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