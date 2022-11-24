Исторический музей запустил новый онлайн-проект «История казачества в России»

В преддверии открытия Центрального музея российского казачества в Москве Государственный исторический музей представляет проект, призванный рассказать историю казачества в России в интерактивном формате.





«В 2024 году Исторический музей планирует открыть Центральный музей российского казачества. Для будущего музея уже подбирают экспонаты, связанные с бытом, культурой и историей казачества. Отобранные предметы сначала будут продемонстрированы на выставке-презентации в Историческом музее, а затем станут частью постоянной экспозиции музея казачества. Открытие нового объекта музейного комплекса запланировано на середину 2024 года», — говорит директор Алексей Левыкин.





На сайте представлена специальная карта, на которой можно увидеть расположение основных сил казачьих войск и события, произошедшие с их участием, в период с1560 по 1917 год. В отдельных разделах собраны сведения о главных персоналиях, событиях и истории появления и формирования казачьих войск. Важной частью проекта являются разделы, где представлены ключевые предметы казачьей культуры: оружие, награды, амуниция, знамена и документы, а также видео с комментариями специалистов Исторического музея.





Проект реализуется при грантовой поддержке Российского фонда культуры.