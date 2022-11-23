Выставка о героях русских сказок открылась в ЛНР

«Это уже третья выставка, которая открылась в музее Новопскова в рамках проекта «Наши традиции». И мы рады, что этот проект действительно нужен и важен для жителей. Благодаря экспозициям, которые подготовили ведущие российские музеи, посетители узнают об общих культурных традициях и истории», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.



Новая выставка знакомит зрителей с образами и сюжетами сказочно-былинного мира, созданными великими русскими художниками. Посетители увидят цифровые изображения картин Михаила Врубеля «Царевна-лебедь», «Пан», «Прощание царя морского с царевной Волховой», Виктора Васнецова «Иван-царевич на Сером Волке», «Три царевны подземного царства», «Снегурочка», «Богатыри», «Аленушка», полотен Ивана Крамского «Русалки» и Василия Максимова «Бабушкины сказки», а также других художников. Всего в выставку, которую подготовила Государственная Третьяковская галерея, вошли копии 23 полотен.



«Надеюсь, что каждый окунётся в мир сказки, мир детства и сможет наполниться положительными эмоциями», – обратился к собравшимся во время церемонии открытия начальник отдела по вопросам туризма и охраны культурного наследия МКСМ ЛНР Анатолий Дегтярев.

Директор Краеведческого музея Новопсковского района Роман Кудря отметил, что предоставленная выставка в первую очередь направлена на эстетическое воспитание детей и молодежи. Поэтому музей приложит все усилия, чтобы выставку посетило максимальное количество учеников школ района.

Фото: Минкультуры РФ