Российское кино и анимацию представили на Ближнем Востоке

Четырнадцать компаний предоставили международным представителям из ОАЭ, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Катара, Египта, Ливана, Бахрейна и других стран свыше 60 проектов, в числе которых новая семейная комедия «Чебурашка» с любимым миллионами зрителей мультипликационным героем; детективный сериал «Переговорщик», спортивные драмы «Одиннадцать молчаливых мужчин» и «Мастер», исторические проекты «Тобол», «Екатерина. Самозванцы» и «Союз спасения. Время гнева» и многие другие.

Свои фильмы, сериалы и анимацию в Дубае представили компания All Media (A Start Company), онлайн-кинотеатры Start и Kion, Продюсерская компания «Среда», телекомпания НТВ, «Совтелеэкспорт» (официальный дистрибьютор ВГТРК), «Пиманов и партнеры», «Союзмультфильм», ГК «Рики», анимационная студия «Паровоз», медиахолдинг «Цифровое телевидение», «Один Медиа», «Икс-Медиа Диджитал», кинокомпания «Русское».

В рамках рынка DICM 2022 также состоятся две презентации в формате шоукейсов: первый будет посвящен российской анимации, второй – фильмам и сериалам. Российский контент международным закупщикам представит генеральный директор «Роскино» Инна Шалыто: «Второй год подряд российская индустрия участвует в рынке DICM, высоко оценивая потенциал этой площадки для презентации российского современного контента, а также для знакомства с тенденциями медиаиндустрии на рынке Ближнего Востока и Северной Африки, изучения аудитории. Учитывая, что DICM проводится в Дубае, который является одним из центров индустрии контента на Ближнем Востоке, мы ценим возможность организации бизнес-диалога с ключевыми игроками ОАЭ и всего региона MENA. Мы учли наш первый опыт участия в рынке DICM в прошлом году, когда мы ближе познакомились с регионом MENA и предпочтениями аудитории, и планируем привезти контент тех жанров, которые наиболее популярны в этих странах: это семейные фильмы, анимация (как развлекательная, так и обучающая), исторические драмы, контент для подростков (молодежные драмы и комедии) и другие. Как и в Индии, где мы комплексно представили российский контент в рамках Russian Film Festival в Мумбаи и на кинорынке Film Bazaar, здесь, в Дубае наша киноиндустрия также будет широко представлена – как в профессиональной среде на рынке DICM 2022, так и среди зрительской аудитории в рамках Дней российского кино, которые пройдут в Дубае сразу после окончания DICM, с 25 по 27 ноября».

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