Леонардо Ди Каприо едва не лишился роли в «Титанике»

Актеру пришлось согласиться на условие, которое поставил режиссер фильма Джеймс Кэмерон. Об этом постановщик рассказал в интервью GQ.





Ди Каприо мог не получить прославившую его роль Джека Доусона, потому что не хотел прослушиваться — он рассчитывал получить приглашение в проект без участия в кастинге.





Первая встреча с актером была «забавной», вспомнил Кэмерон. На нее пришли все женщины, работавшие в офисе, — от исполнительного продюсера до бухгалтера. Они хотели встретиться с Ди Каприо, пояснил режиссер. По его словам, в тот момент он подумал, что знает свое решение относительно участия актера в проекте. Однако он решил посмотреть на его контакт с Кейт Уинслет и позвал актера на вторую встречу.





Ди Каприо не знал о пробах, а на просьбу поучаствовать в них, сказал, что не прослушивается. Тогда Кэмерон поблагодарил его за участие и попрощался. Сообразив, что шанс сняться в «Титанике» ускользает, актер спросил у режиссера, если он откажется от проб, то «просто так» роль не получит. На что получил исчерпывающий ответ. Кэмерон объяснил, что работа над драмой займет два года его жизни. И пока он будет заниматься постпродакшеном, Ди Каприо сможет сняться в нескольких проектах. Поэтому выбор актеров очень важен. Режиссер поставил условие: или Ди Каприо участвует в пробах, или не получает роль. Актер согласился. На прослушиваниях Кэмерон убедился, что Ди Каприо — «тот самый парень».





«Титаник» вышел в 1997 году и стал одни из самых кассовых фильмов в истории кинематографа. На сегодня он занимает третье место с $2,2 млрд.





Фото: кадр из «Титаника»