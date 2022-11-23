Режиссер сериала «Дюна: Сестричество» объявил о начале съемок

23.11.2022
Шоу станет приквелом к полнометражному фильму «Дюна» Дени Вильнева. Старт съемочного процесса постановщик Йохан Ренк анонсировал в соцсетях.
История развернется за тысячелетия до событий ленты 2021 года и погрузит зрителей в «мир клана, который однажды будет назван Бене Гессерит». Шоу расскажет, как стоявшие у истоков организации сестры Харконнен развивали тайное сообщество женщин, ставшее самой влиятельной организацией в мире будущего.
В проекте задействованы Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Индира Варма, Трэвис Фиммел, Сара-Софи Бусснина и др. Создательницами шоу выступают Элисон Шапкер и Дайан Адему-Джон. Среди продюсеров значится Дени Вильнев. Йохан Ренк снимет две серии.
Dune: Sisterhood выйдет на HBO Max. Дата релиза пока не названа.
Ранее сообщалось, что «Сестринство» («Сестричество») начнут снимать в Венгрии вместе со второй частью «Дюны». Позже появилась информация о переносе съемок полного метра в ОАЭ.
Фото: кадр из Dune