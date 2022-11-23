На Netflix дебютировал комедийный хоррор «Уэнсдэй» Тима Бертона

23.11.2022

На Netflix дебютировал комедийный хоррор «Уэнсдэй» Тима Бертона
23 ноября пользователям сервиса стало доступно шоу об одной из представительниц знаменитой семейки Аддамс.

Действие разворачивается вокруг девушки-подростка Уэнсдэй Аддамс, которая поступает на обучение в академию «Невермор», где познакомились ее родители Мортиша и Гомес Аддамс. Она учится контролировать свои способности, социализируется в новой компании, а также расследует таинственные происшествия, которые оказываются связанными с ее готичной семьей. Точнее — с тайной отца и матери.

Несколько серий Wednesday снял знаменитый режиссер-сказочник Тим Бертон. Другие эпизоды поставили Гянджа Монтейру и Джеймс Маршалл. Всего зрители увидят восемь серий.

Главную роль исполнила Дженна Ортега. Каст дополнили Гвендолин Кристи, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, а также Кристина Риччи, игравшая Уэнсдей в черной комедии 1990-х годов.

Фото: кадр из Wednesday