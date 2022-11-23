На Netflix дебютировал комедийный хоррор «Уэнсдэй» Тима Бертона

23 ноября пользователям сервиса стало доступно шоу об одной из представительниц знаменитой семейки Аддамс.





Действие разворачивается вокруг девушки-подростка Уэнсдэй Аддамс, которая поступает на обучение в академию «Невермор», где познакомились ее родители Мортиша и Гомес Аддамс. Она учится контролировать свои способности, социализируется в новой компании, а также расследует таинственные происшествия, которые оказываются связанными с ее готичной семьей. Точнее — с тайной отца и матери.





Несколько серий Wednesday снял знаменитый режиссер-сказочник Тим Бертон. Другие эпизоды поставили Гянджа Монтейру и Джеймс Маршалл. Всего зрители увидят восемь серий.





Главную роль исполнила Дженна Ортега. Каст дополнили Гвендолин Кристи, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, а также Кристина Риччи, игравшая Уэнсдей в черной комедии 1990-х годов.





Фото: кадр из Wednesday