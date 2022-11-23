На Сахалине выпустили фильм «Изменения» о спасении сивучей и океана

23.11.2022
О премьере документальной ленты сообщила сахалинская группа помощи морским животным «Друзья океана» на странице проекта во «ВКонтакте».
Волонтеры объединения совместно с учеными и ветеринарами в течение трех лет освобождают тюленей от мусора, созданного человеком.
«Мы способны рождать изменения» — так звучит идея, которая их объединяет, отмечается в описании проекта.
По словам авторов, фильм посвящен не только добровольцам, спасающим морских животных от оков сетей, пластика и других элементов человеческой жизнедеятельности. Он поднимает вопрос о готовности людей меняться, чтобы очистить океан. Зрителям предлагают ответить на этот вопрос после просмотра ленты.
Документалку выпустили клуб «Бумеранг» и «Друзья океана». «Изменения» сняли в рамках проекта «Друзья океана: «Камчатка — Сахалин» при поддержке Фонда президентских грантов, отмечается в телеграм-канале «Бумеранга». Фильм доступен для просмотра в соцсетях общественных организаций.
Фото: кадр из фильма «Изменения»