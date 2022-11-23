Вышел трейлер четвертого сезона «Рокового патруля» с Брендоном Фрейзером

Стриминг HBO Max показал ролик по новым сериям шоу, которые будут выходить двумя частями. Трейлер опубликовали на ютьюб-канале сервиса.





Первые эпизоды дебютируют 8 декабря. Релиз второй части сезона состоится в следующем году. Точную дату премьеры пока не назвали.





Шоу основано на комиксах DC о супергероях, получивших способности в результате несчастных случаев. Роботмен (Фрейзер), Киборг, Негативный человек, Безумная Джейн, Эластика и др. объединяются в «Роковой патруль». В грядущих эпизодах они отправятся в будущее, где их встретит очень неприятный сюрприз. Герои окажутся перед тяжелым выбором между своим счастьем и судьбой мира.





Ранее HBO Max закрыл многие телевизионные проекты DC, но сохранил успешный сериал Doom Patrol. Будет ли он продлен на пятый сезона, пока не сообщалось.





Фото: кадр из трейлера Doom Patrol