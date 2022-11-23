Николь Кидман наградят премией AFI за достижения в кинокарьере

Актриса станет первой австралийкой, получившей AFI Life Achievement Award. Об этом сообщил Deadline.





Решение о присуждении премии принял совет Американского института киноискусства (AFI). 49-я церемония награждения премией состоится 10 июня следующего года в Лос-Анджелесе.





Председательница совета и глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди отметила, что Кидман несколько десятилетий покоряет аудиторию «смелостью артистизма и гламуром», а также олицетворяет силу.





В 2003 году она стала первой австралийской актрисой, получившей «Оскар» за лучшую женскую роль. Ее наградили за образ Вирджини Вулф в «Часах». Также в копилке артистки — шесть «Золотых глобусов», две Emmy, BAFTA, «Сатурн», «Серебряный лев» Каннского кинофестиваля и другие награды.





Николь Кидман начала актерскую карьеру в Австралии в 1982 году, когда ей было 15 лет. В конце десятилетия она сыграла в первом голливудском фильме и продолжила карьеру в США. На сегодня в ее фильмографии значатся десятки проектов. Она сотрудничала с Ларсом фон Триером, Софией Копполой, Стэнли Кубриком, Гасом ван Сентом и др. Среди ее самых известных работ — «Мулен Руж», «Бэтмен навсегда», «Кроличья нора», «Другие», «С широко закрытыми глазами».





Фото: кадр из «Золотого компаса»