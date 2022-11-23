Крис Хемсворт предпочел бы сыграть «кардинально другую версию» Тора

Исполнитель роли бога-громовержца в блокбастерах Marvel решил, что настало время «переизобрести» его персонажа. Об этом он рассказал в подкасте Happy Sad Confused.





Австралийский актер заметил, что, в случае нового предложения от студии «Марвел» сыграть Тора, он хотел бы сделать его другим: не комедийным, а более серьезным и драматическим героем.





По его словам, первый фильм Кеннета Браны и второй фильм Алана Тейлора о Торе имели много общего, как и третья и четвертая части от Тайки Вайтити. Следующая история, если она состоится, должна представить обновленного Тора, подчеркнул он.





Хемсворт напомнил, что у него был шанс кардинально изменить персонажа в «Войне бесконечности» и «Финале». Также он добавил, что представить другого Тора было бы «полезно для его рассудка».





Ранее актер сообщил, что возьмет перерыв в актерской карьере. Он узнал о предрасположенности к болезни Альцгеймера и решил провести время с семьей и отдохнуть.





Фото: кадр из «Тора 4»