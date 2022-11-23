Надежда Преподобная приняла участие в 23-м заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству

22 ноября 2022 года в режиме видеоконференции под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой и Заместителя Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Сунь Чуньлань состоялось 23-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. От Минкультуры России в совещании приняла участие заместитель Министра культуры российской Федерации Надежда Преподобная.

В ходе заседания стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества по всем гуманитарным направлениям. По итогам заседания был принят ряд согласованных решений, оформленных протоколом комиссии. Как отметила Татьяна Голикова, неизменно важную роль в укреплении стратегического партнёрства играет развитие российско-китайского культурного сотрудничества.



«После связанного с пандемией перерыва Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры и туризма Китайской Народной Республики возобновили практику реализации обменных фестивалей культуры, которые уже получили статус брендовых проектов. В 2021 году в онлайн-формате успешно прошёл Фестиваль китайской культуры в России. В ноябре-декабре 2022 года РОСКОНЦЕРТ совместно с Госконцертом Китая также в формате онлайн организуют ответный Фестиваль российской культуры в Китае», – подчеркнула вице-премьер.



Так, уникальным флагманским мероприятием является Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», который проходит на двух берегах реки Амур – в городах Благовещенске и Хэйхэ.





По итогам заседания комиссии был подписан Протокол 15-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области кинематографии Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.





Фото: Минкультуры РФ