В Москве при участии Минкультуры в кинотеатре «Иллюзион» презентуют приложение для незрячих и слабовидящих людей

Приложение «Особый взгляд» разработано в рамках одноименной программы по поддержке людей с нарушением зрения Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» с целью предоставления доступа к кинофильмам незрячим и слабовидящим людям. Новое инклюзивное IT-решение станет инструментом развития семейного просмотра кинофильмов. Теперь семьи, в которых есть незрячий человек, в полном составе могут отправиться в кинотеатр, для этого понадобиться просто установить бесплатное мобильное приложения «Особый взгляд» и подключить к смартфону наушники.

В мероприятии примут участие представитель Министерства культуры Российской Федерации, директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан и председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Во время презентации незрячий эксперт и разработчик IT-решений Павел Обиух покажет гостям работу приложения в режиме реального времени про демонстрации нового мультфильма «Чинк: хвостатый детектив», который только вышел в прокат, с тифлокомментарием.

У зрячих же гостей презентации будет возможность посмотреть фильм так, как смотрят незрячие. Организаторы уверены, что такой опыт погружения в жизнь незрячих людей позволит по-другому реагировать на фразу «Слепые тоже смотрят кино».

Мобильное приложение «Особый взгляд» — это распахнутая дверь в мир доступного кино для незрячих и слабовидящих. Это важнейший инструмент содействия культурному развитию людей с нарушением зрения через доступность выходящих в российский прокат кинофильмов. Это цифровая трансформация развития киноиндустрии и ее доступности для незрячих.

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