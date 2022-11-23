Кафедра лабораторных исследований теории и техник театра под руководством Анатолия Васильева представит спектакль «Горький. Опыт»

Главной темой этих литературных произведений становится размышление героев об идеальном человеке, его конфликте с человеком старой формации и разрушении социальных связей.





Вопросы, которые поднимает в своих произведениях писатель, кажутся исследователям-создателям спектакля актуальными и сейчас: что движет человеком? Где заканчивается начало животное и начинается сам человек? Что такое свобода? Кто такой автор и нужен ли он сейчас, в то время, когда симфоническую музыку могут сочинять нейросети? Как и герои Горького, мы сегодня, в эпоху стремительного научного прогресса и развития технологий, по-прежнему пытаемся найти ответ на вопрос «кто я такой?».





Фото: пресс-служба кафедры