На Disney+ вышел финальный эпизод сериала «Андор» по Star Wars

23 ноября на стриминге появилась последняя серия первого сезона шоу о прошлом Кассиана Андора. Теперь подписчикам доступны все 12 эпизодов.





История развивается в последние дни Республики до событий фильма «Изгой-один», спин-оффа космической саги. В центре внимания — судьба Кассиана Андора, в детстве сталкивающегося с Империей. Со временем он меняет взгляды и вступает в Сопротивление. Другая сюжетная линия посвящена политическим интригам в Сенате.





Главную роль исполнил Диего Луна, вернувшийся к роли после «Изгоя». Сценарий создал Тони Гилрой, также работавший над спин-оффом. Сериал уже получил второй сезон, съемки которого стартовали. Новые серии планируют выпустить к 2024 году. Следующий сезон завершит повествование.





«Андор» оценили и критики, и зрители. По мнению киноэкспертов, сериал стал одним из самых зрелых шоу по миру «Звездных войн». Однако части аудитории не понравились мрачная атмосфера и размеренный темп повествования.





Фото: кадр из «Андора»